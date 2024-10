Dal 5 ottobre ' è cultura' settimana di eventi in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Unadied appuntamenti in. Dal 5e fino al 12 prende il via la seconda edizione di "è!". Il festival nazionale, promosso dall'Abi e dall'Acri, con le banchene e le fondazioni di origine bancaria, in collaborazione con Feduf e con la partecipazione della Banca d', "è inclusivo e intergenerazionale e ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociole del Paese" sottolinea una nota., appuntamenti, presentazioni di libri, concerti, a partire da sabato 5 per una. Non mancano ingressi e visite guidate nelle sedi che partecipano alla manifestazione. Fino a sabato 12l'esperienza continuerà con un'ampia gamma di iniziative, dal vivo e da remoto, anche dedicate ai ragazzi. A disposizione di cittadini e turisti appuntamenti in. Inoltre, iniziative di educazione finanziaria con numerosi