Dai bambini ai malati sono i nonni la colonna portante del welfare

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Vannelli* Secondo le stime 12 milioni di italiani vestono la divisa da nonno: può sembrare un paradosso, ma il loro ruolo resta un caposaldo del modello di assistenza. Un’assistenza che si declina in diverse forme, come ad esempio quella in campo oncologico. Il rapporto “I numeri del cancro 2023”, stima almeno 395mila nuove diagnosi di tumore in Italia. Se fino a pochi anni fa il tumore era considerato una malattia età dipendente, due recenti studi hanno dimostrato un aumento nelle fasce sotto i 55 anni, probabilmente a causa dell’invecchiamento precoce legato a stili di vita non corretti: generazione X e millennials hanno un rischio maggiore di ammalarsi per 17 tipi di tumore, rispetto alle generazioni precedenti. Questo apre a scenari impensabili, fino a ora. In oncologia, uno dei pilastri dell’assistenza al cittadino affetto da tumore è il caregiver familiare.