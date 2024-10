Controllare follower e following di Giulia | gli inquietanti appunti di Filippo Turetta

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “18/10 Seduta vicino a me”, emoji che sorride. “19/10 Seduta vicino a me”, emoji che sorride. “20/10 Non è venuta a lezione”, emoji che piange.annotava così, sul suo cellulare, seCecchettin si sedeva nel banco vicino al suo durante le lezioni universitarie che frequentavano insieme. Non solo. Il 22enne che l’11 novembre 2023 ha ucciso la ragazza sua coetanea, con cui era stato fidanzato, aveva messo per iscritto alcunipropositi come quello di “mandare un post al giorno su Instagram a” o di “” della giovane sul social. Lo rivela i programmi Mediaset Quarto Grado e Pomeriggio Cinque, a un poco più di una settimana dall’inizio del processo a carico diper omicidio volontario, aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking e occultamento di cadavere.