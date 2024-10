Atalanta tornano le vibrazioni della Champions | con lo Shakhtar a caccia dei tre punti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Gian Piero Gasperini lo ha detto: quando arrivano le notti europee, l’sente un’aria particolare, diversa, quasi più ‘sua’, già dall’anno scorso, anzi già da un po’. Questa sera (mercoledì 2 ottobre) alle 18:45 la Dea si gioca il secondo turnoLeague PhaseLeague 2024/25, sul campo delloDonetsk, o meglio, in quella che per le notti europee è la casa dello, la Veltins-Arena di Gelsenkirchen, in Germania. I nerazzurri ci arrivano dopo aver raccolto il primo punto un paio di settimane fa in casa con l’Arsenal, dopo quella che finora è stata la miglior prestazione finorastagione di Djimsiti e compagni nella partita più difficile. Perché è così: più è grande la sfida in Europa, più è grande lo stimolo. Va così da sempre, in Europa, quando la voglia di soprendere va oltre ogni cosa.