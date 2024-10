Arriva il vaccino anti-influenzale | da oggi anche in Campania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Al via la campagna vaccinale contro l’influenza. La circolare dello scorso maggio del ministero della Salute raccomandava l’avvio a inizio ottobre, ma le Regioni, come ogni anno, si muovono in ordine sparso. Giàsono partite le prime somministrazioni nel Lazio, in Lombardia, in Toscana e in. Il 7 ottobre sarà la volta di Piemonte, provincia autonoma di Trento, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. Il 9 ottobre la Puglia, dopo il 10 toccherà all’Abruzzo, mentre il 14 ottobre partiranno Emilia Romagna, Friuli e Sicilia. Il 15 ottobre Sardegna, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano e Calabria. Il 16 sarà la volta della Liguria, il 21 il Molise, mentre la Basilicata dovrebbe partire ai primi di novembre. Solitamente, ed è così in gran parte delle Regioni, i primi giorni sono dedicati ai soggetti più a rischio in assoluto, degenti in ospedali e Rsa.