Antonella Clerici e Vittorio Garrone la dichiarazione | Sarà per sempre Ma sul matrimonio…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha condiviso una notizia che molti fan attendevano da tempo riguardo alla sua relazione con il compagno. Dopo anni di voci e speculazioni, la celebre conduttrice ha finalmente fatto chiarezza in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, svelando due decisioni importanti che riguardano il loro futuro insieme. Si tratta di un traguardo significativo per la coppia, che presto celebrerà dieci anni di relazione. Il primo annuncio, accolto con entusiasmo dai fan, riguarda una cerimonia speciale chesta organizzando insieme a. In occasione del decennale, la coppia ha deciso di suggellare il loro amore con una cerimonia delle promesse, un evento che unirà amici e parenti più stretti in una festa che celebra la loro unione.