Ambulatori medici temporanei Servizio garantito tutto il mese Operativi nuovi camici bianchi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Glidi Buscate, Castano Primo e Parabiago rimarranno in funzione anche perildi ottobre. A Parabiago la struttura ha sede in via XI Febbraio 31, ed è destinata a coloro che risiedono nell’ambito e sono rimasti senza medico di famiglia (perché ha cessato l’attività , per pensionamento o altri motivi), dunque anche ai cittadini che vivono a Nerviano, Cerro Maggiore e San Vittore Olona. Prosegue ilanche l’o temporaneo di Castano Primo, in via Moroni 12. Rimane in funzione non solo per i castanesi, ma anche per tutti coloro che vivono la stessa situazione e abitano a Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello. A Buscate l’o è in piazza della Filanda 4, e copre i bisogni sanitari di coloro che risiedono nell’ambito di Cuggiono, estesi ai cittadini di Arconate, Bernate Ticino, Buscate e Inveruno.