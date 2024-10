Aggressione a coltellate in via Gramsci a Bologna Ferito per un debito di 10 euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Un altro accoltellamento, questa volta alla luce del sole, in via. La vittima è un ragazzo gambiano di 24 anni, regolare sul territorio e con precedenti. Ancora una volta la città viene scossa dalla paura, a una settimana esatta dall’accoltellamento che, nella vicina piazza XX Settembre, è costato la vita al 26enne Mamadou Sangare. Il 24enne,a una gamba con un’arma da taglio, è stato portato all’ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. Ad accoltellarlo a pochi metri dall'ingresso delle scuole De Amicis sarebbe stato uno sconosciuto, il cui eventuale movente è ancora da chiarire e da verificare. Indaga la polizia, al momento gli inquirenti non hanno notizie dell’aggressore.