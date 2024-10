Trasporto aereo l’algoritmo è il terzo pilota

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’intelligenza artificiale sta già aiutando da tempo il settore dell’aviazione. La raccolta e l’elaborazione di dati utili alla gestione degli aeromobili, alla manutenzione e all’utilizzo da parte degli equipaggi già oggi conta sull’utilizzo di algoritmi con capacità di autoapprendimento. Tutto questo non è direttamente visibile al passeggero, così fa notizia il fatto che Pegasus Airlines, compagnia aerea di Istanbul, introduce annunci ai passeggeri generati dall'intelligenza artificiale, qualcosa di simile alla funzione dialoghi di Chat-gpt. Il sistema è dotato di voci clonate da quelle dei piloti della compagnia e consente di produrre frasi in spagnolo, arabo e russo. Potrebbe sembrare poca cosa, ma il progetto multilingue è per molti versi rivoluzionario.