Tragico episodio di violenza in famiglia | donna 65enne uccide un fratello nel sonno con le forbici e si scaglia contro l’altro Bagno di sangue in una villetta di Ciampino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un terribile omicidio si è consumato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 settembre a, dove unadi 65 anni ha ucciso ilcon un paio di, infierendo successivamente sul cadavere. A. T., questo il nome dell’autrice del delitto, ha colpito mortalmente il, di 67 anni, mentre dormiva nella loro casa di. La Macabra Dinamica dell’Omicidio Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, laavrebbe attaccato ilcolpendolo alla carotide e in altre parti del corpo mentre si trovava nel letto. Non contenta, sembra che laabbia poi utilizzato un coltello da cucina per continuare a infierire sul corpo, già privo di vita. Nella casa vive anche la madre dei due fratelli, una signora di 90 anni, costretta a letto da una grave patologia.