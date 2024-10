Spithill esalta Luna Rossa | Una squadra di campioni Gestita la pressione nella seconda regata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha firmato un’autentica magiaquarta giornata riservata alla Louis Vuitton Cup, il torneo che designa lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Dopo il bruttissimo incidente occorsoprimadel pomeriggio, con il pesante nose down e la barca che imbarcava acqua, i ragazzi dello skipper Max Sirena sono riusciti a riparare il guasto e a tornare in scena per il secondo confronto di giornata a Barcellona. Con lo scafo incerottato e dopo tanta paura, Team Prada Pirelli ha tramortito INEOS Britannia e ha pareggiato la serie sul 4-4.