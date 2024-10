Salerno due morti al mercato ittico | l’uomo che ha sparato si è costituito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiForse una lite tra due dipendenti, alla base della morte di due persone neldi, nella zona industriale del capoluogo. Laria sarebbe avvenuta intorno alle 4:30. Non si conoscono ancora i motivi della lite. Una persona si sarebbe consegnata in caserma. Sul posto per le indagini la polizia. AGGIORNAMENTO Si èai carabinieri F.I., un 72enne che questa mattina intorno alle 4:30 armato è entrato neldie haa due ex colleghi della cooperativa Eurofish. Un colpo diritto al cuore ha ucciso sul posto R.M. originario di Portici, 58 anni mentre è stato fatale per C. D. L., salernitano, il proiettile che lo ha raggiunto alla femorale. Il ferito è deceduto in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia scientifica.