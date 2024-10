Rinnovo Kvaratskhelia incontro tra Manna e l’agente | ecco come è andata

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ildi Kvratskhelia resta un tema caldo in casa Napoli. Il d.s. Giovanniha incontratodel calciatore:Il super inizio di stagione del Napoli ha virato l’attenzione dei tifosi verso il campo. Gli azzurri sono tornati ad essere entusiasmanti e a far divertire il pubblico. Al Maradona sono tornati i sorrisi e i 3 punti. La squadra è in testa alla classifica con 4 vittorie e 1 pareggio dopo 6 giornate di campionato e, considerando anche la Coppa Italia sono 4 i clean sheet consecutivi arrivati tra fine agosto e settembre. Un ruolino di marcia importante, che ha attirato l’attenzione anche degli addetti ai lavori e dei tifosi neutrali. Il Napoli non si può più nascondere per i media, ma Antonio Conte predica la calma. “E’ giusto far sognare i tifosi”, ha detto in conferenza stampa, ma lui rimarrà con i piedi per terra.