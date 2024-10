Riccardo Trevisani | Il Napoli è forte ha un tecnico forte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024), nel suo commento a Cronache di Spogliatoio, ha analizzato la situazione delattuale con un misto di fiducia e realismo, facendo una chiara distinzione tra i punti di forza della squadra e le sfide che potrebbe incontrare nel corso della stagione.su Contesottolinea che ilha una base solida in panchina. Secondo, Antonio Conte è una scelta che offre maggiore garanzia rispetto alla gestione passata di Rudi Garcia. Conte possiede un miglior controllo tattico e la capacità di ottenere il meglio dai giocatori in rosa.sulla qualità della squadra Ilrimane una squadrasecondo. “E’ la squadra campione d’Italia”. Ci sono stati alcuni cambiamenti importanti nel mercato estivo Buongiorno vs.