PSN OFFLINE | Il PSN non funziona? Cosa succede?

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dite la verità, quante volte avete accesso la PS4 o PS5 per farvi una partita prima di andare a scuola o lavoro, accorgendovi che non? A quanto pare è quello che sta accadendo in queste ultime ore, sembrerebbe infatti che il PSN siaa causa di problemi tecnici, ciò rende impossibile eseguire giochi come Genshin Impact, Star Rail, Zenless Zone Zero e tutti gli altri che richiedono una connessione online perre. PSN DOWN: Che? I problemi tecnici sono iniziati nella tarda serata di ieri, e purtroppo non sono ancora stati risolti, nonostante, almeno quanto afferma Sony, i tecnici stiano lavorando per individuare la causa e risolvere il problema quanto prima, anche perchè più tempo passa senza poter collegarsi al PSN e più denaro perde la compagnia, data l’impossibilità di fare acquisti sul PlayStation Store o mediante le microtransazioni.