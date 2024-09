Portavoce Idf operazione terrestre iniziata nelle ultime ore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ildell'IDF, Daniel Hagari, ha dichiarato che le forze israeliane "si sono addestrate e preparate negli ultimi mesi" per l'di terranel sud del Libanoore. Lo riporta il Guardian. "Le forze di terra sono supportate in uno sforzo d'attacco dall'Aeronautica e dalle forze di artiglieria, che colpiscono obiettivi militari nella zona in un'azione coordinata con i combattenti delle forze terrestri L'Northern Arrows prosegue in base alla valutazione della situazione contemporaneamente ai combattimenti a Gaza e in altri teatri.", ha dichiarato. "L'Idf - ha concluso - continua a combattere e ad agire per raggiungere gli obiettivi della guerra e fa tutto il necessario per proteggere i cittadini dello Stato di Israele e riportare sani e salvi i residenti del nordloro case.