Omicidio Bergamini il giorno della sentenza L’imputata | Giuro davanti a Dio | sono innocente

(Di martedì 1 ottobre 2024) Cosenza, 1 ottobre 2024 – La Corte di Assise di Cosenza è da poco più di un’ora riunita in camera di consiglio, da dove uscirà solo dopo aver raggiunto il verdetto del processo a Isabella Internò, accusata di essere la mandante dell’premeditato di Donato Denis, il calciatore argentano ucciso il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. Dopo circa un’ora di controrepliche di procura, parti civili e difesa, la Corte si è ritirata non prima di avere ascoltato la voce e le parole del, che in tre anni di processo e oltre sessanta udienze non aveva mai proferito parola.