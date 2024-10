Non lo dimenticherò mai! | le dichiarazioni da brividi di Elmas

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Parole pregne di emozione per Elif: l’ex giocatore del Napoli ha ricordato la sua esperienza in azzurro a poche ore dalla sfida tra il suo Lipsia e la Juventus. Elifè stato uno dei protagonisti dell’ultimo Scudetto del Napoli. Il giocatore macedone ha trascorso diversi anni a Napoli riuscendo a diventare un calciatore sempre più importante, seppur non essendo mai in grado di rivelare tutto il suo vero potenziale. Sprazzi disono emersi durante la sua esperienza azzurra, ma molti sono sicuri che il calciatore macedone non abbia dimostrato tutto il suo valore all’ombra del Vesuvio. Al netto di questo, però,può vantare di essere stato uno dei calciatori che ha contribuito a riportare lo Scudetto a Napoli dopo ben 33 anni.