Nelle copertine dei vinili l’arte si fa multipla

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tutto è cominciato sulla via di Andy Warhol, perché Vincenzo Sanfo è prima di tutto organizzatore di mostre, curatore di cataloghi e collezionista d’arte. Ad un certo punto ha scoperto che il maestro della Pop Art aveva iniziato la sua geniale carriera con ledei dischi, ha iniziato a collezionarle, poi ha cercato anche altri artisti. Ecco come nasce ’Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei Grandi Maestri’, al via giovedì 10 ottobre al Fellini Museum di Castel Sismondo a Rimini, curata da Vincenzo e Giorgia Sango, con Alessandra Mammì, Reed ronnie e Sergio Secondiano Sacchi. Un viaggio pieno di storie intriganti come quella dell’artista Joseph Albers che ha introdotto l’album doppio lavorando alla cover di ’Provocative Percussion’ di Enoch Light and the Light Brigade del 1961.