La dolcezza che resiste dopo mezzo secolo

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Ci vediamo dalla Rosa": Ad Anzola è una consuetudine da anni, almeno tra gli anzolesi doc, trovarsi nel bar pasticceria Rosa e Morena di via Schiavina. Attività commerciale che nei giorni scorsi ha compiuto 50 anni di vita. E per l’occasione i titolari, la famiglia Bruni, hanno organizzato una bella festa per celebrare il traguardo raggiunto. Dietro al banco ci sono il pasticcere Valter Bruni, la moglie Rosa, la figlia Morena e anche collaboratrici e collaboratori. "Aprimmo l’attività – racconta Bruni – in via Schiavina nel 1974. E il locale poteva contare soltanto di uno spazio piccolo. Poi il lavoro prese piede, i clienti iniziarono a conoscerci e ad apprezzare i nostri prodotti di pasticceria, come le torte, e i nostri prodotti salati: pizzette, pizze, brioche salate, calzoni e tanto altro. E negli anni Ottanta ci ingrandimmo occupando tre locali, dove siamo attualmente.