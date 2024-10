Jannik Sinner | Mi godo un’altra finale con Alcaraz sarà dura | ogni match con lui è diverso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha sconfitto il cinese Bu in due set molto tirati e, dopo due ore di grande battaglia contro il padrone di casa, si è qualificato alladel torneo ATP 500 di Pechino. Il numero 1 del mondo potrà così difendere il titolo conquistato lo scorso anno, fronteggiano lo spagnolo Carlos: si preannuncia una sfida rovente contro il numero 2 del ranking ATP,la decima sfida sul circuito maggiore tra i due grandi rivali e avrà come sempre un peso specifico enorme dal punto di vista agonistico e mentale.ha analizzato la situazione in conferenza stampa: “Sono felice di fare una nuovaqui, questo è un posto molto speciale. Ho avuto una partita molto difficile, Bu stava giocando molto bene. All’inizio credo che entrambi stessimo cercando di capire un po’ il nostro modo di giocare perché era la prima volta che ci affrontavamo.