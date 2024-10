Inter attacco inedito contro la Stella Rossa? Un ‘esordio’ – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’si prepara a sfidare la, nella seconda giornata del nuovo format della UEFA Champions League. Ben sette saranno i cambi rispetto l’ultima formazione vistal’Udinese. Dopo aver analizzato difesa e centrocampo, un occhio di riguardo anche all’! Queste le scelte di Simone Inzaghi secondo il Corriere dello Sport. IN– In, l’assenza di Lautaro Martinez dall’undici titolare rappresenta la scelta più audace di Simone Inzaghi. Il tecnico ha deciso di risparmiare il capitano nerazzurro per far spazio a Marko Arnautovic, che esordirà da titolare in questa stagione accanto a Mehdi Taremi.