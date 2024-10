Il Buen Camino diventa un libro Il pellegrinaggio di due pisani | Un viaggio di cambiamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ilal "" di Santiagoun. Michael Profeti, autore del volume, e suo padre Fabio, intrapresero questonel 2022. "" è edito da Giovane Holden Edizioni di Viareggio e sarà presentato al Pisa Book Festival nel corso della rassegna con uno stand dedicato dal 3 al 6 ottobre che sarà presente durante tutto l’evento. Tifosissimi del Pisa, facenti parte del gruppo "in Versilia", i due si sono recati in questo cammino spirituale sia per propiziare le gesta della squadra nerazzurra, sia per trovare sé stessi: "Decidemmo di compiere questodurante il lockdown - dichiara Michael Profeti -. Lo progettammo a lungo e, quando il Covid ha lasciato nuovamente il posto al ritorno della normalità , intraprendemmo il cammino di Santiago insieme, io e mio padre".