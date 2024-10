Due milioni di mele in 5 000 piazze contro la sclerosi multipla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Torna in 5mila, nel weekend del 5 e 6 ottobre, 'La Mela di Aism', l'iniziativa promossa dall'Associazione Italianaper raccogliere fondi per da destinare alla ricerca e all'assistenza per i pazienti. L'evento vedrà la partecipazione di 14mila volontari, che offriranno un sacchetto da 1,8 kg diin cambio di una donazione minima di 10 euro, per un totale di duedi. All'interno di ogni borsa, è inserito anche un pieghevole informativo e un QR code per accedere a ricette esclusive di chef Alessandro Borghese, per il decimo anno consecutivo volto della campagna. "Cucinare è un atto d'amore, proprio come la solidarietà " dichiara chef Borghese. Al suo fianco, la madrina Antonella Ferrari, attrice e scrittrice, il ballerino Ivan Cottini. Laè una grave malattia cronica del sistema nervoso centrale.