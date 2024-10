Denis Bergamini l’ex fidanzata condannata a 16 anni | la sentenza 35 anni dopo la morte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Trentacinqueladi, Isabella Internò è statain primo grado a 16di carcere. Unache segna una svolta clamorosa in uno dei casi più discussi nella storia giudiziaria del nostro Paese: la donna è imputata di omicidio volontario in concorso con ignoti per ladelfidanzato, il calciatore del Cosenza Donato, avvenuta a Roseto Capo Spulico il 18 novembre del 1989, 35fa.Leggi anche: Musica italiana in lutto, addio a Farida. Collaborò con Renato Zero e Franco Battiatoil ritrovamento del corpo del giocatore sulla statale 106, nei pressi del Castello di Roseto Capo Spulico, le prime indagini si erano chiuse all’epoca con l’ipotesi del suicidio. Il 27enne, secondo gli investigatori, si sarebbe tolto la vita lanciandosi sotto un camion.