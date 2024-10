Botte da orbi per una borsetta Rissa fra due gruppi di ragazzi Calci e pugni fuori dal locale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una borsa sparisce e all’interno delscoppia la lite, ma,, degenera in. Sei uomini denunciati, tutti sudamericani, residenti tra Brianza e hinterland. Le fazioni rivali si sono affrontate adopo che erano volate parole grosse sotto gli occhi delle compagne delle rispettive comitive, alla fine è spuntato anche un coltello, ritrovato a terra dai carabinieri di Vimercate che stanno ricostruendo con esattezza l’episodio. È cominciato tutto da un’accusa di furto, anche se per ora non c’è denuncia. Teatro dello scontro, un ritrovo in via Guido Rossa, a Concorezzo, dove alle 6 di domenica sono arrivate pattuglie e ambulanza. La violenza è esplosa dopo la chiusura. Due i feriti accompagnati al San Gerardo in codice verde, dove sono stati medicati e dimessi. Ad affrontarsi da una parte e dall’altra tutti giovanissimi tra i 21 e i 30 anni.