Aggressioni ai medici | La nostra vita in corsia tra errori e violenza Serve più prevenzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una narrazione viva, reale, dei pronto soccorso in Italia. Una riflessione lucida su un mondo fragile da parte di chi – da medico e direttore – ci ha passato 40 anni. Storie, ferite e possibili rimedi raccontati da Daniele Coen ind’emergenza (Chiarelettere). Una riflessione ancor più importante dopo il decreto sulleai sanitari che rende applicabile l’arresto in flagranza di reato differita. Un giro di vite per dare risposta alla lunga serie di, daibarricati a Foggia al pugno sferrato da un paziente del Galliera di Genova. Il filo rosso che lega le storie di Coen è la descrizione dell’umanità, la fallibilità dei. "L’errore medico – scandisce Coen – quasi mai si esaurisce nella défaillance di un singolo. Per il medico di pronto soccorso pesano i ritmi di lavoro: deve seguire 10-15 pazienti per volta.