Vice Hezbollah | prontise Israele invade

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 30 settembre 2024) 11.47 "ha perso un fratello, un padre,un leader".Così Naim Qassem,capo di,nel primo discorso pubblico dopo l'uccisione del leader Nasrallah in un raid israeliano a Beirut.commette massacri contro i civili in Libano e a Gaza, con gli Stati Uniti come alleato,dice Qassem. "Se gli israeliani entreranno via terra in Libano, siamo pronti. Il nemico non raggiungerà i suoi obiettivi".sceglierà il nuovo leader "il prima possibile", aggiunge Qassem.