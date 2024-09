Vermiglio scala il box office è secondo al botteghino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo il Gran Premio della Giuria alla Mostra di Venezia, il plauso della critica e dopo essere stato designato come candidato italiano per la corsa all'Oscar come miglior film straniero, è arrivato peril riconoscimento più importante, quello del pubblico. Uscito il 19 settembre in 25 cinema, il film ha visto aumentare considerevolmente il numero di copie nelweek end e ha raggiunto le primissime posizioni nella classifica Cinetel.chiude il fine settimana alposto con un incasso di circa 400mila euro (397.973), mantenendo di gran lunga la migliore media per copia (3.344 euro). Nelle due settimane sugli schermi,ha incassato 606.258 euro e da giovedì il numero dei cinema in cui verrà proiettato crescerà ancora, arrivando a supere 200 sale.