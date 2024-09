Valeria Graci la diagnosi di DSA del figlio e l’appello alla scuola Può fare la differenza

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ospite del programma di Rai 2 La Fisica dell’Amore, di Vincenzo Schettini, l’attrice comicaha parlato del DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) di suo, il tredicenne Pierluigi, nato dall’amore con l’ex compagno Simon Russo.ha spiegato che il disturbo è stato scoperto solo un paio d’anni fa, grazie agli sforzi suoi e del medico che ha in cura il ragazzo, mentre la, ha sottolineato, non ha contribuito in alcun modo a portarlo allo scoperto. “Lo abbiamo scoperto io e il medico a cui ci siamo rivolti, perché anon se n’è accorto nessuno, né alle elementari né in prima media. I professori possono davverolaper i ragazzi”.