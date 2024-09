Strada ’imbandita’ per il pranzo benefico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) A, nel viale. Ilè quello di domenica prossima 6 ottobre, la prima delle ‘fiere’, mentre il viale è quello che chiamano così tutti i sassolesi, ovvero viale XX Settembre. Lo ‘struscio’ delle domeniche di ottobre fa posto, per una volta, a tavole imbandite per unche già l’anno scorso aveva riscosso grande successo del quale quest’anno è prevedibile una replica. Si chiama ‘Centometridisolidarietà’, l’iniziativa, e l’idea è quella di finanziare, con l’incasso, la meritoria attività della cooperativa sociale ‘Concresco’, associazione che lavora con ragazzi disabili – ne segue una quarantina, ad oggi – e ha laboratorio e negozio (‘.ACapo’ si chiama il punto vendita) proprio in viale XX settembre.