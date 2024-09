Sinner-Bu a che ora la semifinale dell’ATP di Pechino | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Jannikaffronterà Yunchaokete Bu nelladel torneo ATP 500 di. Il tennista italiano, reduce dall’affermazione in due set contro il ceco Jiri Lehecka, vuole continuare a essere grande protagonista sul cemento della capitale cinese con l’intento di raggiungere l’atto conclusivo di un evento di cui è campione in carica. Il numero 1 del mondo se la dovrà vedere contro il sorprendente padrone di casa, che sta vivendo la settimana della vita dopo aver già battuto Lorenzo Musetti e Andrey Rublev. L’appuntamento è per martedì 1° ottobre, sarà il quarto match sul Campo Group Diamond a partire dalle ore 05.00 e non inizierà prima delle ore 13.00. In precedenza si disputeranno tre incontri femminili: due sfide femminili (Badosa-Pegula e Zhang-Frech) e l’altramaschile tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Carlos Alcaraz.