Scuola Torre prosegue la battaglia | esposto alla Procura e incontro con Valditara

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Unal Ministero edella Repubblica sia di Benevento che di Roma sulla vicenda dell’abbattimento e della ricostruzione dellaMediain via Nicola Sala del capoluogo. L’iniziativa sarà presentata da Gabriele Corona di Altrabenevento perchè, afferma il presidente, “ci sono dei falsi clamorosi sull’intero incartamento”. La visita, la settimana scorsa, dei funzionari del Ministero e questa mattina del parlamentare del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo, ha aperto un nuovo capitolo in una querelle che va avanti da diversi mesi e che vede la contrapposizione proprio tra Altrabenevento, in primo luogo, e il Comune, con l’apporto, poi a favore della prima di altri soggetti, ovvero un Comitato mirato e quindi il M5S.