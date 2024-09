Quel furore giovane fin troppo compreso

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 30 settembre 2024) Primo settembre, Paderno Dugnano: un 17enne stermina la sua famiglia. 4 settembre, Parma: una 15enne muore in casa per overdose. 6 settembre, Bologna: un 16enne uccide un coetaneo con una coltellata. 11 settembre, Perugia: 13enne si uccide perché le hanno tolto il telefonino. 12 settembre, Lecce: al primo giorno di scuola beve vodka in classe con i suoi compagni, 15enne rimane intossicata Ormai è un bollettino di guerra, la nostra guerra quotidiana: ogni giorno una pioggia di notizie così. Ma che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi? I dati del ministero dell’Interno sono chiari: stanno aumentando le lesioni e i feriti tra gli under 18. Gli psicoterapeuti lanciano l’allarme: sempre più ragazzi girano armati. Una ricerca dell’Università Iulm rivela che a Milano un ragazzo su tre è ansioso o depresso.