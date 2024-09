Pallamano | l’assessore Carità ha salutato la promozione in A1 Premiazione per l’Ariosto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Alla presenza della dirigenza al completo, delle giocatrici sia della prima squadra che del settore giovanile,allo Sport Francescoha premiato la societàAriosto Securfox per la vittoria dello scorso campionato di serie A2. Massimo campionato cheha riconquistato dopo appena una stagione di purgatorio nella seconda serie nazionale. Francescoha ringraziato la dirigenza della storica società ferrarese, sia per l’ennesimo risultato estremamente positivo, che per quanto svolto in quasi cinquanta anni di attività: "Un sincero augurio – ha proseguito– anche per questa stagione appena iniziata, con l’auspicio di riuscire a portare più in alto possibile il nome di Ferrara in questo sport.