Non si può stare sempre in prima linea È giusto prima o poi diventare spettatori e far volare le nuove generazioni | Monica Bellucci compie 60 anni

(Di lunedì 30 settembre 2024) Impegnataal Festival di San Sebastian per presentere il documentario “Maria Callas: lettere e memorie”, poi al matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico a villa Oliva a San Pacrazio sulle colline lucchesi in qualità di testimone della sposa, e infine proprio oggiha spento le sue prime 60 candeline. Un compleanno speciale. “Ancora oggi ho una grande passione per il mio lavoro, – ha detto l’attrice a La Stampa – ma naturalmente invecchiando è cambiato il modo di guardare le cose rispetto a quando ero giovane. Ho maturato una certa distanza rispetto ai miei film e la mia vita privata, le mie figlie e i miei amici sono più importanti di ogni altra cosa. Essere ancorata alla realtà, fuori dal set, èil mio modo di trovare l’equilibro della mia vita”.