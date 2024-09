Morte di Nadia Chiarello dopo 45 anni riesumato il corpo È stata uccisa vogliamo verità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il caso di, la 17enne trovata morta nel 1979 a Chiampo (Vicenza), continua a sollevare interrogativi45. La giovane fu ritrovata in una buca nella neve, nove giornila sua scomparsa. Inizialmente, le due piste erano state ipotizzate: un incidente stradale causato da un pirata della strada e l’omicidio. Tuttavia, il caso fu archiviato come omicidio colposo, nonostante il pirata della strada non fosse mai stato identificato. La famiglia, sostenuta dal criminologo Edoardo Genovese e dall’avvocata Chiara Parolin, non ha mai accettato la teoria dell’incidente, considerandola priva di dimostrarsi concreta. Ildinon mostrava fratture tipiche di un impatto violento, e la dinamica dell’incidente non era supportata dai referti autoptici.