Maxi rissa a San Giusto scuole blindate Si teme una vendetta fra bande rivali

(Di lunedì 30 settembre 2024) Prato, 30 settembre 2024 – Saranno rafforzati i controlli delle forze dell’ordine oggi all’esterno del polo scolastico di via Reggiana, che comprende tre istituti (il Dagomari, il Datini e il Gramsci Keynes) e dove circolano centinaia di studenti. Le forze dell’ordine presidieranno lesia all’inizio delle lezioni sia alla fine quando i giovani lasciano le classi. Il timore è che ci possano essere degli strascichi, vere e proprie vendette, dopo la violenta aggressione avvenuta venerdì scorso intorno alle 13 nel parcheggio esterno della scuola, fra il Dagomari e il Datini, quando una ventina di ragazzi (non è chiaro se delleoppure no) se le sono date di santa ragione. Nel tafferuglio, qualcuno ha tirato fuori perfino un coltello e ha ferito a una gamba uno dei, finito poi in ospedale.