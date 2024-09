Ligabue torna a Campovolo a 30 anni da Certe notti Non amo il rap preferisco la melodia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Sono un amante delle canzoni da sempre. Ho cominciato negliSessanta quando le canzoni avevano unae un ritornello. E continuo ad essere affezionato al concetto di, mi piacciono le canzoni se sono cantate. Anche per questo credo che una contaminazione con il rap non mi abbia mai attratto”. Lucianonon si nasconde davanti alla stampa e ai fan per l’annuncio del suo ritorno il prossimo 21 giugno a. A 20dal primo concerto Liga tornerà sul palco di(Rcf Arena di Reggio Emilia) con “La notte di ‘'”. Un grande evento per celebrare i 30della canzone cult, che ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.(21 giugno) a 30daSi parte domani dalla sua Correggio per il tour che lo vedrà in tutti i teatri italiani.