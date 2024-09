Lecco bloccati sulla via Segantini con equipaggiamento inadatto | salvati cinque escursionisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 –in montagna a 2mila metri di quota, al buio, avvolti dalla nebbia e dalle nuvole basse, senzaadatto per proteggersi dal freddo e dall'umidità.scalatori l'altra sera sono rimasti incrodativiain Grigna Meridionale. Per recuperarli si sono messi in marcia i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione didella XIX Delegazione Lariana. Sono stati mobilitati pure i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio, ma le condizioni meteo proibitive hanno impedito al pilota di avvicinarsi troppo al luogo dell'intervento, poiché i visori notturni utilizzati non consentono di ottenere visibilità nella nebbia o tra le nuvole.