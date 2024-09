La guida per pulire le vostre scarpe scamosciate da qualsiasi macchia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Comele, uno dei più grandi dubbi che da sempre accompagnano gli appassionati di moda e non solo. Sin dalla notte dei tempi, esiste uno strano tabù sulledi camoscio e su come pulirle. Che si tratti di un paio di Chelsea Boots, di mocassini, di Oxford o di sneaker, se dite a qualcuno che lesono in pelle scamosciata, ripeterà il solito luogo comune: «Oh, pelle scamosciata stai attento a non sporcarle!», oppure: «Perché hai scelto di indossare del camoscio?». Primo: fatti i fatti tuoi che campi cent’anni. Secondo: il camoscio è tra i materiali più solidi tra gli standard dell'abbigliamento maschile. Inoltre, non è vero che non si possa. Si può, eccome.