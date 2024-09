Killer del trapano si riapre anche l’indagine sull’omicidio di Anna Rossi Lamberti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il caso dell’omicidio di, merciaia in pensione uccisa a Genova nel quartiere di Marassi l’8 aprile 1998, è stato riaperto dopo 26 anni. La 72enne fu trovata morta nella sua casa, colpita con pugni e otto coltellate, con tre dita asportate depositarie per rubare degli anelli. L’assassino non è mai stato trovato, ma oggi le indagini hanno ripreso slancio grazie a possibili collegamenti con un altro delitto. Secondo la Procura, l’omicidio dipotrebbe essere collegato al “delitto del”, il caso irrisolto della morte di Luigia Borrelli, una donna di 42 anni uccisa con untre anni prima. Le indagini su entrambi i casi sono state affidate al pubblico ministero Patrizia Petruzziello, che ha riaperto l’inchiesta sulla morte dia seguito delle scoperte fatte nel caso Borrelli.