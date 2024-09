Irregolarità in un cantiere edile | elevate multe per un totale di 4 412 euro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'Aquila - Durante un’operazione di controllo, le forze dell'ordine hanno scoperto significativein unsituato nella provincia dell'Aquila, portando a sanzioni per un importo complessivo di 4.412. I carabinieri della stazione locale, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro e l'Ispettorato territoriale del lavoro, hanno accertato che non erano stati installati i ponteggi necessari per garantire la sicurezza dei lavori in quota, violando così le prescrizioni di legge relative agli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. Il controllo è avvenuto durante le giornate di venerdì e sabato, nonché nella notte successiva, nell'ambito di un'iniziativa più ampia per garantire la sicurezza nei comuni di Pratola Peligna, Magliano dei Marsi, Tagliacozzo, Pescasseroli e Roccaraso.