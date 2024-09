Inter-Stella Rossa Primavera LIVE Youth League | data ora cronaca info

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’gioca domani alle ore 14.30 contro lain UEFA. Prima partita al KonamiDevelopment Centre in Europa, di seguito tutte lermazioni su come seguire il match in diretta. SECONDA GIORNATA –è la seconda giornata di UEFA. Andrea Zanchetta cerca la continuità non mostrata in campionato, dove è tornato alla vittoria nel weekend con la Sampdoria dopo la sconfitta al derby. In Europa i nerazzurri hanno già battuto il Manchester City e possono portarsi già a 6 punti con appena 2 partite disputate. Al KonamiDevelopment Centre alle 14.30 inizia la gara. Per seguire in diretta il match potete visitare il sito di-News.it o scaricare l’app gratuita, dove ci sarà latestuale a partire dalle ore 14.