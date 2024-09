Inter-Stella Rossa al via l’allenamento Inzaghi pensa ai dettagli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Simonesta lavorando con i suoi sul campo di Appiano Gentile. Nel mirino c’è la: la seconda gara di Champions League andrà in scena domani sera a San Siro. ALLENAMENTO – In vista della sfida contro lain Champions League, Simonenella mattinata di oggi ha iniziato la rifinitura prima di dedicarsi nel pomeriggio alle attività di stampa con la conferenza stampa insieme a Stefan De Vrij. Sarà proprio l’olandese che accompagnerà il tecnico nerazzurro davanti ai giornalisti. Nella serata di domani i nerazzurri scenderanno in campo con qualche cambio di formazione, a partire dall’attacco che vedrà quasi sicuramente Mehdi Taremi con la maglia da titolare al posto di Marcus Thuram. Insieme all’iraniano ci sarà il capitano Lautaro Martinez che è tornato a segnare – una doppietta – nella trasferta contro l’Udinese., non solo Taremi.