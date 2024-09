Incidente frontale una donna portata al pronto soccorso in elicottero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Cinigiano (Grosseto), 30 settembre 2024 – Bruttotra due auto. E’ successo ieri sera intorno alle 21:30 sulla provinciale 64 in località Borgo Santa Rita a Cinigiano. Feriti entrambi i conducenti. Un uomo di 90 anni è stato trasportato in codice 2 aldi Grosseto. Unadi 60 anni è stata trasaldi Siena con l’eliPegaso 2. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Paganico, la Misericordia di Castel del Piano, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.