Incendio in una casa rurale | intervento dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pescaglia (Lucca), 30 settembre 2024 – Paura a Pescaglia per l’di una. Il rogo è scoppiato lunedì 30 settembre in un edificio di via della Chiesa, in località Fiano. E’ stata la gente della zona a dare l’allarme. Sono intervenuti ideldel comando di Lucca con sette unità e due mezzi. L’è iniziato intorno alle 14. Non ci sono fortunatamente persone coinvolte nel rogo. Ma le cause dell’devono essere accertate. A intervenire sono stati anche i carabinieri e la polizia municipale di Borgo a Mozzano. Si è sprigionato molto fumo della zona. Il provvidenzialedeidelha impedito che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.