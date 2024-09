Globalizzare la solidarietà Perché l’appello di Papa Francesco riguarda anche le sorti dell’economia europea

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 30 settembre 2024) Affermava Seneca che «il valore, quando è sfidato, si moltiplica». È la scommessa del nostro tempo: mobilitare i talenti e gli investimenti, pubblici e privati, per affrontare appunto le grandi sfide planetarie e accrescere benessere e qualità della vita a tutte le latitudini. La ricerca curata da Deloitte calcola in 66mila miliardi di dollari l’anno il costo di cambiamento climatico, invecchiamento della popolazione, polarizzazione della ricchezza, pandemie e crisi sanitarie, povertà, fame, guerre e instabilità politica, migrazioni forzate, disuguaglianze e discriminazioni. Il prezzo dell’inazione è elevatissimo: in termini di valore attuale, significa circa 1,1 milioni di miliardi di dollari in un trentennio, pari al 63% del Pil mondiale. Possiamo permettercelo? La risposta è no.