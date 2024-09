Fortitudo La difesa non morde | falsa partenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) URANIA 94BOLOGNA 78 WEGREENIT URANIA : Amato 20, Potts 12, Gentile 16, Leggio 11, Udanoh 7, Maspero 3, Pagani 7, Cesana 8, Cavallero 10, Anchisi, Solimeno, Malattia ne. All. Cardani. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 10, Bolpin 14, Gabriel 11, Panni, Freeman 21, Sabatini 9, Battistini 13, Cusin, Giordano ne, Bonfiglioli ne, Braccio ne. All. Cagnardi. Arbitri: Pellicani, Almerigogna, Morassutti. Note: parziali 23-17, 56-35, 77-56. Tiri da due: Urania 19/32;20/36. Tiri da tre: 14/29; 7/26. Tiri liberi: 14/22; 17/22. Rimbalzi: 36; 35. Esordio amaro per la. Al PalaLido, la formazione di Devis Cagnardi sprofonda sotto le triple dell’Urania che domina per due quarti e poi è brava a gestire il tentativo di ritorno di Matteo Fantinelli e compagni, apparsi meno brillanti rispetto alla Supercoppa.