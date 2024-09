Filippi e dirigenza a confronto | | Manca attenzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si fa attendere in sala stampa Giacomoche sicuramente a Recanati ha vissuto giorni migliori. Presumibilmente, negli spogliatoi, c’è stato un faccia a faccia alla presenza dei dirigenti perché essere al palo dopo quattro partite è un parziale bilancio sconfortante e che rischia anche di minare qualche certezza. Mister anche oggi avete pagato carissimo altri errori difensivi: "Questa è indubbiamente la chiave della partita ma è dall’inizio della stagione che abbiamo delle difficoltà oggettive nell’arginare giocate leggibili e facili degli avversari. Oggi è stata la riprova e purtroppo non riusciamo a sopperire con i gol che realizziamo. E’ inevitabile che io sia il responsabile ma bisogna darsi una regolata da parte di tutti e capire cosa dobbiamo fare e quali sono le nostre ambizioni. Non è tanto una questione di uomini ma una questione di atteggiamento.